Effondrement d’un immeuble à Bamako : Le bilan s’alourdit

Au Mali, un immeuble en construction s’est effondré, dimanche dernier, au quartier Daoudabougou, dans la commune V de Bamako. Deux morts et une vingtaine de blessés ont été recensés au lendemain du drame par la Direction générale de la Protection civile avait publié. Hier mardi, les secours ont sorti quatre autres corps des décombres. Ce qui porte le bilan à six morts et une vingtaine de blessés.

Deux autres personnes sont toujours portées disparues, selon des sources sécuritaires. Les opérations de recherche se poursuivent pour les sortir des décombres.

Après ce drame, la Direction générale de la Protection civile a rappelé que le respect strict des normes de construction et des dispositions légales en vigueur est essentiel pour prévenir ces effondrements d’immeubles et garantir la sécurité des populations.