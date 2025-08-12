Effondrement à Dembaya : Deux personnes portées disparues dans les décombres

Dans la nuit du lundi au mardi, un drame a frappé le quartier de Dembaya, dans la commune de Sédhiou, située dans le sud du Sénégal. Aux environs de minuit, un bâtiment s’est effondré, piégeant plusieurs personnes sous les décombres. Selon les premières informations, quatre individus se trouvaient à l’intérieur au moment de l’incident. Deux d’entre eux ont été secourus, mais deux autres restent introuvables, alors que les opérations de recherche se poursuivent.

Un des survivants, qui a échappé de justesse à la catastrophe, a partagé son récit poignant. « J’étais assis sous la véranda quand j’ai entendu un bruit sourd. J’ai immédiatement compris que quelque chose de grave venait de se produire. Je suis sorti précipitamment pour constater les dégâts et alerter les voisins », a-t-il déclaré. Ce témoignage souligne la soudaineté de l’effondrement, qui n’a laissé que peu de temps pour réagir.

Alertés par les riverains, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux peu après 1h du matin. Les opérations de secours ont été lancées dans des conditions difficiles, avec pour objectif d’extraire les victimes des décombres. Deux personnes ont été retrouvées vivantes et extraites par les équipes de secours, mais les recherches se concentrent désormais sur les deux individus toujours portés disparus. Les autorités et les pompiers mobilisent tous les moyens disponibles pour localiser ces personnes, dans une course contre la montre.

Cet effondrement tragique à Dembaya rappelle les nombreux incidents similaires survenus récemment dans la région, comme à Khar Yalla ou Touba, où des immeubles se sont écroulés, causant des pertes humaines et des blessés graves. Ces événements mettent en lumière les problèmes récurrents liés au respect des normes de construction et à la vétusté de certains bâtiments. Bien que les causes exactes de l’effondrement à Dembaya ne soient pas encore établies, une enquête devrait être ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.

Les autorités locales ont appelé la population à respecter le périmètre de sécurité mis en place autour du site pour faciliter les opérations de secours. Elles ont également exprimé leur solidarité envers les familles des victimes et des disparus, tout en promettant un suivi rigoureux de la situation.

Alors que les recherches se poursuivent, la communauté de Dembaya reste sous le choc, espérant des nouvelles positives concernant les deux personnes encore introuvables. Cet incident tragique souligne l’urgence de renforcer les réglementations en matière de construction et d’entretien des bâtiments pour prévenir de futures catastrophes.