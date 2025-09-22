Éducation: l’interdiction du téléphone portable à l’école est en vigueur

​C’est un changement qui va faire couler beaucoup d’encre dans les cours de récréation, et probablement même autour des tables familiales. Le Ministère de l’Éducation Nationale a tranché : le téléphone portable, ce fidèle compagnon des élèves, est désormais formellement interdit dans l’enceinte de l’école.

​Cette décision, perçue par certains comme un retour en arrière, s’inscrit en fait dans une volonté affirmée de protéger le sanctuaire qu’est l’espace scolaire. On ne parle pas seulement de distraction. L’utilisation prolongée et non régulée des smartphones est pointée du doigt pour ses nombreux méfaits : elle nuirait à la concentration, entraverait le développement de l’esprit critique, favoriserait l’isolement social, et poserait même des risques pour la santé. Le ministre semble déterminé à ramener le calme et la sérénité dans les salles de classe, enrayant ainsi la vague d’incivilités et de cyber-harcèlement qui peut malheureusement accompagner l’usage de ces appareils.

​Bien sûr, quelques exceptions sont prévues pour les élèves en situation de handicap, mais la règle est claire pour la grande majorité. Cette nouvelle mesure vise à rendre à l’école son rôle premier : celui d’un lieu d’apprentissage, d’échange et de sociabilité, où l’on se parle et non pas où l’on se tapote sur un écran. On peut s’attendre à une mise en œuvre progressive, encadrée par un dialogue entre les différentes parties prenantes : professeurs, parents, et bien sûr les élèves eux-mêmes.​Le ministère l’a dit : il s’agit de s’assurer que l’école reste le lieu de la connaissance et de l’épanouissement, loin des distractions numériques. L’avenir nous dira si cette mesure réussit à redonner à l’école toute sa place.