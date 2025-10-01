Éducation et IA : Le Sénégal lance un vaste programme de formation numérique pour ses enseignants

Le ministère de l’Éducation nationale a donné le coup d’envoi, ce mardi 30 septembre 2025, à un programme national d’envergure dédié à la formation au numérique et à l’intelligence artificielle (IA). Cette initiative majeure cible l’ensemble des enseignants et du personnel éducatif du pays.

​Cette action n’est pas isolée : elle est une composante essentielle de la Stratégie du Numérique pour l’Éducation 2025-2029. Sa mise en œuvre bénéficie de l’appui stratégique de la Fondation Mastercard et de l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), via son programme FORCE-N.

​Préparer les élèves, garantir une éthique

​L’objectif principal est double : d’une part, renforcer les compétences numériques des éducateurs pour mieux préparer les élèves aux défis technologiques de demain ; d’autre part, promouvoir un usage éthique et responsable des nouvelles technologies tout en assurant la préservation des valeurs culturelles du Sénégal.

​En parallèle de cette formation des formateurs, des ordinateurs ont été distribués aux élèves des séries scientifiques, concrétisant l’engagement du gouvernement en faveur de l’apprentissage technologique sur le terrain.

​Le numérique, levier de souveraineté

​Ce programme s’aligne directement sur la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui érige le numérique en levier stratégique pour la souveraineté éducative du Sénégal. ​Avec cet investissement massif dans la transformation numérique de son système éducatif, le Sénégal affiche clairement son ambition de devenir un acteur de référence en Afrique dans l’intégration réussie du numérique à l’école. Le pays entend ainsi former une génération capable de maîtriser les outils de l’avenir.