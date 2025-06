Éducation, dignité, protection : la première dame Marie Khone Faye plaide pour les albinos

La Première Dame, Marie Khone Faye, s’est engagée, ce samedi, à porter le combat contre la discrimination des personnes atteintes d’albinisme au Sénégal. Désignée marraine de la 11ᵉ édition de la Journée mondiale de sensibilisation sur l’albinisme, Mme Marie Khone Faye s’est rendue à Thiès, au centre de l’Association nationale des albinos du Sénégal, pour affirmer son « engagement indéfectible à œuvrer sans relâche pour que les droits à la dignité des personnes albinos soient garantis : droit à l’éducation, droit à la formation et droit à l’autonomisation ».

Mme Marie Khone Faye a été accueillie dans l’enceinte du centre par les maires Babacar Diop de Thiès Ville et Ousmane Diagne de Thiès Est, ainsi que par les responsables de l’Association des albinos, leurs partenaires et les familles. Dans un discours retentissant, la Première Dame a soutenu que cette journée internationale de sensibilisation sur l’albinisme devait être un puissant appel à l’action et à l’éducation. Elle a insisté : « C’est par la connaissance que nous dissipons les ténèbres de l’incompréhension dans nos écoles. »

Convaincue que l’ignorance et la stigmatisation doivent cesser, la Première Dame a martelé être venue à Thiès pour changer le récit, pour briser les chaînes de l’ignorance. Pour elle, « nous avons tous le choix de regarder l’autre avec humanité : c’est là que se trouve le vrai combat ». Elle a affirmé que « l’albinisme n’est ni un mystère, encore moins un danger. C’est une réalité humaine que nous devons regarder en face avec bienveillance, respect et courage ».

Elle a ajouté qu’au-delà des défis physiques qu’il engendre, l’albinisme expose malheureusement trop souvent les personnes qui en sont atteintes à des souffrances d’une autre nature : discriminations, préjugés ancestraux, et parfois même violences inacceptables. Mme Marie Khone Faye a confié avoir une pensée pour ces enfants qui grandissent avec l’albinisme, souvent pointés du doigt dès leurs premiers jours. Elle pense à ces mères qu’on accuse, à ces familles qu’on isole, à cet enfant qu’on enferme dans des croyances anciennes, blessantes, parfois meurtrières.

C’est pourquoi elle a affirmé qu’un enfant albinos a le droit d’apprendre sans être moqué. Elle a lancé un appel à la protection de leurs droits fondamentaux, affirmant que, « au-delà des apparences, ces personnes sont dotées d’une force, d’une résilience et d’une richesse intérieure extraordinaires ». La Première Dame voit en elles des artistes, des enseignants, des entrepreneurs, des parents aimants, des concitoyens, des voisins, des amis.

Il faut donc, selon elle, leur reconnaître une pleine humanité, soutenir leurs rêves et célébrer la lumière qu’elles apportent au monde. En sa qualité de Première Dame, elle a réaffirmé son engagement à œuvrer pour que leurs droits soient garantis. « Cette journée ne doit pas être seulement une cause, mais une lumière pour toute personne albinos qui, malgré les obstacles, continue d’avancer », a-t-elle déclaré. « C’est cette lumière que j’ai choisie d’amplifier, de protéger et de faire rayonner », a-t-elle conclu, en invitant les populations à unir leurs voix et leurs actions pour bâtir ensemble une société plus juste, plus éclairée, où chacun peut briller par sa propre lumière, sans peur ni entrave.

De son côté, Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, a soutenu qu’« une société juste, c’est celle qui traite bien les personnes vivant avec un handicap, qui s’occupe des couches vulnérables ». Selon lui, la visite de la Première Dame rappelle à chacun ses responsabilités : « Chacun d’entre nous est une autorité. Nous devons nous rappeler que nous vivons avec des personnes vulnérables : des veuves, des orphelins, des personnes différentes. »

Il a remercié la Première Dame pour l’attention qu’elle a accordée à ces couches souvent oubliées, affirmant : « Je suis convaincu que leurs problèmes auront une réponse, parce que vous avez le cœur, l’écoute, l’altruisme et l’humanisme nécessaires pour les prendre en charge. »

Avant son départ, un document de plaidoyer a été lu par l’une des pensionnaires du centre et remis à la Première Dame.