Economie: Les nouveaux loisirs des jeunes Sénégalais

Avec une certaine ouverture sur les nouveautés mondiales grâce notamment, à l’évolution des connexions Internet sur le continent africain, les jeunes Sénégalais peuvent désormais profiter de loisirs présents sur la toile.

Logiquement, les loisirs plus traditionnels ne sont pour autant pas oubliés et les sports comme le football continuent par exemple d’occuper la majeure partie des occupations des locaux. Entre modernisme technologique et activités historiques, à quoi ressemblent les nouveaux loisirs des Sénégalais désormais ?

Liste non exhaustive des différentes activités plébiscitées par les jeunes présents sur l’ouest du continent, profitant eux aussi des nouveautés internationales dans la plupart des cas.

Les jeux vidéo

Dès lors qu’ils se penchent sur le sujet et qu’ils ont la possibilité, voire la chance, de pouvoir accéder d’une certaine manière à l’industrie vidéoludique, les jeunes ne perdent pas temps pour s’emparer de passion sur le sujet. Et ce, partout dans le monde.

Le Sénégal n’y échappe pas et est même récemment devenu l’un des pionniers africains à ce sujet, profitant de l’ouverture de plusieurs studios de développement du côté de Dakar ces dernières années. Avec l’augmentation du nombre de plateformes, mais également, la progression du jeu sur mobile, les opportunités furent nombreuses et avec une population parmi les plus jeunes du monde, l’Afrique de l’Ouest profite elle-même de ces créations continentales.

Légende : De plus en plus de jeux sont produits au Sénégal

Entre 2014 et 2018, le nombre de joueurs en Afrique est passé de 23 à 500 millions ! Une explosion mettant logiquement en exergue les évolutions technologiques, mais d’autant plus, la démocratisation de l’accès à cette industrie. Aujourd’hui et peut-être plus qu’ailleurs, les jeunes Sénégalais apprécient particulièrement ce genre de loisirs qui devient pour certains, une ambition professionnelle.

Beaucoup croient en effet à la possibilité de rejoindre le train en marche de l’eSport mais également, de travailler au cœur d’une industrie qui ne cesse de s’agrandir sur la planète et d’attirer de nouvelles générations en son sein.

Le poker

On sait désormais tous à quel point Dakar est devenue l’une des cités africaines les plus influentes en matière de divertissement. Surnommée la capitale du poker par différents médias africains, Dakar montre fréquemment à quel point l’Afrique de l’Ouest apprécie le poker et plus précisément, la nouvelle génération profitant de meilleures connexions Internet pour également apprécier l’activité sur les nombreuses plateformes disponibles en ligne. Il faut dire qu’à ce sujet, le poker en ligne a connu une progression flamboyante ces dernières années et que les joueurs africains, aussi nombreux que motivés, participent à cet engouement général.

Chaque jour, de nouveaux joueurs découvrent les règles du poker et ont tendance à profiter de cette nouvelle passion directement en ligne grâce aux plateformes disponibles. Connaître la portée de plusieurs tours, apprendre ce que l’on peut faire ou ne pas faire sont plusieurs choses différentes, mais tout aussi obligatoires qu’il est important de connaître si l’on veut franchir un palier dans cette activité !

Le football

Sport roi sur l’ensemble du continent et la majeure partie de la planète, le football reste l’un des loisirs favoris des Sénégalais et bien entendu, des plus jeunes d’entre eux. Il faut dire que la génération Z sénégalaise a pleinement de quoi s’identifier à des champions nationaux puisque la sélection du Sénégal a remporté la dernière Coupe d’Afrique des Nations.

Légende : Le Sénégal va disputer une nouvelle Coupe du Monde

Qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde disputée à la fin de l’année 2022 au Qatar, les Lions de la Téranga auront tout un peuple derrière eux pour tenter de franchir la phase de poules et, pourquoi pas, rêver au titre suprême ! La tâche sera ardue, mais les coéquipiers de Sadio Mané savent à quel point la relève est assurée grâce à un sport toujours aussi populaire dans leur pays.

Car au-delà du divertissement en ligne et des jeux vidéos, les nouvelles générations locales apprécient également toujours autant le ballon rond et nombreuses sont les compétitions amateurs organisées chaque week-end à Dakar ou ailleurs.