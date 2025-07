Économie : Commerce extérieur ,bonne dynamique des exportations du Sénégal

Les exportations du Sénégal sont sur une bonne dynamique. C’est ce que montre le rapport des repères statistiques d’avril 2025, publié le 9 juillet 2025 par l’Agence nationale de statistique et de la démographie (Ansd).

Le solde commercial du Sénégal est ressorti à -149,9 milliards de FCFA au mois d’avril 2025 contre -127,7 milliards de FCFA au mois précédent, soit une aggravation de 22,2 milliards de FCFA. Cet accroissement, expliqué par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), du déficit est induit par la hausse des importations de 80,5 milliards de FCFA plus prononcée que celles des exportations estimées à 58,3 milliards de FCFA, au mois sous revue.

« La bonne dynamique des exportations est imputable à la hausse de celles des produits pétroliers (+24,7 milliards de FCFA), des autres produits (+19,6 milliards de FCFA), des huiles brutes de pétroles (+17,8 milliards de FCFA) et des produits de la mer (+15,0 milliards de FCFA) », lit-on dans le rapport de l’Ansd publié mercredi.

Toutefois, il est important de noter selon la même source que cette bonne tendance des exportations a été atténuée par celle de l’or non monétaire (-15,3 milliards de FCFA). S’agissant des importations, la progression est liée à celles des autres produits pétroliers (+30,0 milliards de FCFA), du riz (+25,9 milliards de FCFA), du « Froment et méteil » (+12,2 milliards de FCFA) et des ouvrages en métaux (+12,8 milliards de FCFA).

Baisse de 10,7 milliards de FCFA des recettes totales de l’Etat

Cependant, du côté des finances publiques, on note un recul des recettes. En glissement annuel, selon le même rapport, les recettes totales de l’Etat du Sénégal ont régressé de 10,7 milliards de FCFA au mois d’avril 2025.

« Au mois d’avril 2025, les recettes totales de l’Etat restent constantes avec une légère baisse de 1,0 milliard de FCFA comparativement au mois précédent. Cette stagnation est principalement expliquée par une combinaison de chute des recettes fiscales (-8,8 milliards de FCFA) et d’une hausse des recettes non fiscales (+7,7 milliards de FCFA) au mois sous revue », rapporte le document de l’Ansd.