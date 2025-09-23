Éclaircissement sur l’Incident lors du Discours du Président Bassirou Diomaye Faye à l’ONU

Le 22 septembre 2025, lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a vécu un moment inattendu au pupitre. Alors qu’il s’apprêtait à prononcer son discours, il a constaté que le document n’était pas en place, entraînant un bref silence qui a suscité des réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias. Cet incident, qualifié d’erreur protocolaire, a rapidement été résolu, permettant au Président de délivrer un plaidoyer puissant en faveur de la paix mondiale, notamment pour le peuple palestinien à Gaza.

Selon les rapports, le Président Faye est arrivé au pupitre et a murmuré au modérateur : “Ils ont pris le discours qu’ils n’ont pas déposé.” Après quelques secondes de silence, le protocole des Nations Unies a intervenu pour remettre le document en place. L’incident n’a duré que peu de temps, et le Président a pu poursuivre sans encombre.

Une clarification circule sur les réseaux, attribuée à Abdu Karim, expliquant que le prédécesseur du Président Faye au podium a ramassé par mégarde l’ensemble des discours en repartant. Le protocole de l’ONU, responsable de la gestion des documents – qui sont déposés au préalable et organisés par ordre d’intervention – a immédiatement rectifié la situation en ramenant le discours. Aucune faute n’est imputable au protocole sénégalais ni à l’aide de camp du Président. Cette version met l’accent sur une erreur humaine mineure, sans incidence sur la prestation globale.

Des vidéos de l’incident, partagées sur les réseaux sociaux comme X (anciennement Twitter), montrent ces moments de flottement. Certaines chaînes gouvernementales sénégalaises ont même coupé cette séquence dans leurs diffusions, préférant se concentrer sur le contenu du discours.