Les éclairages du ministère de la santé sur la FVR et la MPOX

Ce jeudi 2 octobre 2025, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a fait le point sur les maladies qui sévissent actuellement : la fièvre de la Vallée du Rift et la MPOX. Concernant cette dernière, le ministère renseigne que depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 5 cas confirmés, dont 1 guéri, ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Aucun décès n’a été signalé.

Pour la fièvre de la Vallée du Rift, la situation est la suivante : 56 cas confirmés, dont 8 décès. Pour la répartition des cas, on a :

Région de Saint-Louis : 54 cas

District de Saint-Louis : 25 cas

District de Richard-Toll : 26 cas

District de Podor : 2 cas

District de Pété : 1 cas

Région de Louga : 1 cas (district de Linguère, patient guéri)

Région de Matam : 1 cas (district de Thilogne, patient guéri)

« Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies. »