Dysfonctionnements à l’ARP : Le SAMES tire la sonnette d’alarme et interpelle les autorités sénégalaises

Dans un contexte où la régulation pharmaceutique est cruciale pour la santé publique au Sénégal, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES), section Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP), a publié un communiqué alarmant ce jeudi 19 septembre 2025. Ce document met en lumière une série de dysfonctionnements persistants qui, selon le syndicat, menacent la mission essentielle de l’ARP : garantir la qualité, l’efficacité et la sécurité des médicaments disponibles pour les populations sénégalaises.

Le communiqué du SAMES dénonce des « graves dysfonctionnements persistants » au sein de l’ARP, qui perdurent depuis plusieurs mois. Parmi les principaux griefs soulevés figurent des retards récurrents dans le paiement des salaires et des primes. À titre d’exemple, les salaires du mois d’août 2025 n’ont toujours pas été versés, ce qui génère une frustration croissante parmi le personnel et impacte leur motivation quotidienne.

Le syndicat pointe également du doigt des pratiques de gestion des ressources humaines jugées problématiques. Des nominations basées sur le clientélisme, l’appartenance familiale ou partisane sont vivement critiquées, tout comme des recrutements massifs qualifiés de « complaisance ». En moins d’un an, les effectifs de l’agence seraient passés de près de 150 à plus de 200 agents, sans que des ressources financières supplémentaires ne soient allouées. Cette augmentation rapide met en péril la viabilité financière de l’ARP et pourrait compromettre sa capacité opérationnelle à long terme.

Un autre volet majeur du communiqué concerne les mutations du personnel. Le SAMES accuse l’administration de procéder à des mutations abusives et injustifiées, ciblant notamment des pharmaciens inspecteurs, analystes et points focaux qui ont contribué à l’atteinte du « niveau de maturité 3 » de l’agence – un indicateur clé de performance dans la régulation pharmaceutique. De plus, des affectations dans les pôles régionaux sont effectuées sans mesures d’accompagnement adéquates, telles que des primes d’éloignement ou des conditions de travail adaptées.

Le syndicat n’hésite pas à évoquer des pratiques d’intimidation : certains de ses membres feraient l’objet de menaces de mutation, ce qui est perçu comme une tentative de museler les voix critiques au sein de l’organisation. Ces éléments, selon le SAMES, non seulement démotivent les employés mais risquent aussi de dégrader la qualité des services rendus par l’ARP.

Face à cette situation alarmante, le SAMES section ARP lance un appel pressant aux autorités compétentes, y compris le ministère de la Santé et de l’Action sociale, pour qu’elles prennent « toute la mesure de cette situation » et engagent des solutions rapides et efficaces. Le communiqué insiste sur le fait que ces dysfonctionnements pourraient compromettre la mission fondamentale de l’ARP, à savoir veiller à la sécurité sanitaire des Sénégalais en régulant les médicaments sur le marché.

« Ces difficultés méritent une attention particulière et doivent être résolues rapidement et efficacement au risque de compromettre la mission essentielle de l’ARP », souligne le document signé par le secrétaire général de la section ARP du SAMES.

Ce communiqué intervient dans un paysage syndical déjà tendu pour le SAMES, qui a multiplié les alertes ces derniers mois. En août 2025, le syndicat avait déjà invité le gouvernement au respect de ses engagements dans le cadre du pacte national de stabilité sociale, incluant des revendications salariales et le recrutement spécial de professionnels de santé. Les problèmes à l’ARP s’inscrivent dans une série de défis plus larges pour le secteur pharmaceutique sénégalais, où la souveraineté sanitaire reste un enjeu majeur.

Pour l’heure, aucune réponse officielle des autorités n’a été rendue publique. Les observateurs du secteur de la santé espèrent que cet appel sera entendu, afin d’éviter une escalade qui pourrait affecter l’accès aux soins pour les citoyens. Le SAMES, par ce communiqué, réaffirme son engagement à défendre les intérêts des professionnels de santé et la qualité du système public.