Drame familial à Djiddah Thiaroye Kao : Une mère de cinq enfants se suicide par pendaison, laissant son bébé de 3 mois seul dans le lit conjugal

En l’espace de moins de 48 heures, la commune de Thiaroye gare a enregistré deux cas de suicide par pendaison. Après celui d’un homme dépressif nommé Cheikh Latyr Senghor à la paroisse des Pères Piaristes de Fass 3, dans la même localité (voir par ailleurs), une dame mariée du nom d’Oumou Sall, âgée d’une trentaine d’années, a utilisé le même procédé pour se donner la mort dans les toilettes communes de la maison. Elle a auparavant abandonné son bébé, âgé de 3 mois, endormi dans son lit conjugal.
Une dame mariée met fin à ses jours par pendaison dans les toilettes communes de leur maison en location, située au quartier Miname 2 de Djeddah Thiaroye Kao. Les faits sont survenus dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 septembre dernier, vers les coups de 05h du matin.
Il est réveillé par les cris de l’enfant et constate la disparition de son épouse
Cette nuit-là, Lamarana Barry, époux de la victime, se réveille en sursaut du fait des cris incessants de son fils de 3 mois. Ainsi, le ressortissant guinéen allume en catastrophe la lampe dans la chambre, se saisit aussitôt de son enfant couché sur le lit conjugal et le serre avec douceur contre sa poitrine. Il se met aussi à calmer l’enfant. Il constate cependant la disparition mystérieuse de son épouse nommée Oumou Sall de la chambre conjugale et l’appelle sans cesse par son prénom. Sans succès.
Il jette un coup d’œil dans les toilettes communes et tombe sur l’horreur
Vu que la jeune femme tarde à revenir, Barry sort de la chambre conjugale et cherche celle-ci dans la cour de la concession tout en tenant son enfant dans les bras. A peine l’époux jette-t-il un coup d’œil dans les toilettes communes qu’il hurle de stupeur en voyant la mère de cinq enfants, pendue à l’aide d’une corde reliée à une poutre dans lesdites toilettes de la maison, où le couple en location avec d’autres individus.
Comment la jeune ressortissante guinéenne a planifié son suicide par pendaison
Alertés par les cris de détresse de l’époux, des colocataires sortent en catastrophe de leurs chambres et viennent aux nouvelles. Ils filent droit dans les toilettes communes et constatent l’horreur. Informés, les limiers du commissariat d’arrondissement de Thiaroye se rendent dans la maison mortuaire et effectuent les constatations d’usage des faits. Ils remarquent également la présence d’un tabouret renversé dans les toilettes en question et soupçonnent un cas de suicide par pendaison. «La dame a dû utiliser le tabouret pour monter dessus et se pendre à l’aide d’une corde attachée au niveau de la poutre des toilettes», soutiennent nos contacts.
A-t-elle agi après une prise de bec avec son époux ? Des colocataires expliquent
A l’examen visuel du corps sans vie de la ressortissante guinéenne, aucune trace de lutte ni de blessures n’a été constatée. La défunte a-t-elle eu la veille une violente dispute avec son époux, avant d’attendre que ce dernier et ses cinq enfants s’endorment pour ensuite commettre son acte ? Une enquête préliminaire a été ouverte afin d’élucider l’affaire. Qu’à cela ne tienne, des colocataires ont soutenu n’avoir entendu ni brouille ni bagarre la veille du drame entre les deux conjoints dans la chambre conjugale.
Le corps sans vie a été évacué à la morgue de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye pour les besoins d’une autopsie.