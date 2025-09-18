Drame familial à Djiddah Thiaroye Kao : Une mère de cinq enfants se suicide par pendaison, laissant son bébé de 3 mois seul dans le lit conjugal

Il est réveillé par les cris de l’enfant et constate la disparition de son épouse

Cette nuit-là, Lamarana Barry, époux de la victime, se réveille en sursaut du fait des cris incessants de son fils de 3 mois. Ainsi, le ressortissant guinéen allume en catastrophe la lampe dans la chambre, se saisit aussitôt de son enfant couché sur le lit conjugal et le serre avec douceur contre sa poitrine. Il se met aussi à calmer l’enfant. Il constate cependant la disparition mystérieuse de son épouse nommée Oumou Sall de la chambre conjugale et l’appelle sans cesse par son prénom. Sans succès.

Il jette un coup d’œil dans les toilettes communes et tombe sur l’horreur

Vu que la jeune femme tarde à revenir, Barry sort de la chambre conjugale et cherche celle-ci dans la cour de la concession tout en tenant son enfant dans les bras. A peine l’époux jette-t-il un coup d’œil dans les toilettes communes qu’il hurle de stupeur en voyant la mère de cinq enfants, pendue à l’aide d’une corde reliée à une poutre dans lesdites toilettes de la maison, où le couple en location avec d’autres individus.

Comment la jeune ressortissante guinéenne a planifié son suicide par pendaison

Alertés par les cris de détresse de l’époux, des colocataires sortent en catastrophe de leurs chambres et viennent aux nouvelles. Ils filent droit dans les toilettes communes et constatent l’horreur. Informés, les limiers du commissariat d’arrondissement de Thiaroye se rendent dans la maison mortuaire et effectuent les constatations d’usage des faits. Ils remarquent également la présence d’un tabouret renversé dans les toilettes en question et soupçonnent un cas de suicide par pendaison. «La dame a dû utiliser le tabouret pour monter dessus et se pendre à l’aide d’une corde attachée au niveau de la poutre des toilettes», soutiennent nos contacts.

A-t-elle agi après une prise de bec avec son époux ? Des colocataires expliquent