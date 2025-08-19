Drame au port de Dakar: Il tue son compatriote qui a refusé de lui partager sa…

Un drame est survenu le 15 août au Port autonome de Dakar, dans un hangar du Môle 8. Selon le journal Libération, deux dockers guinéens, Alia Camara et Sadibou Gassama, ont été impliqués dans une altercation mortelle autour du kush, une drogue dure surnommée « drogue du zombie ».

D’après les premiers éléments de l’enquête, Sadibou Gassama aurait refusé de partager sa drogue avec son compatriote. Alia Camara aurait alors tenté de la lui arracher de force. Pour échapper à son assaillant, la victime a grimpé sur le toit du hangar. Mais le suspect l’aurait violemment tirée vers le sol.

Dans sa chute, Sadibou Gassama a heurté une pierre à la tête et serait décédé sur le coup. Toujours selon Libération, après le drame, Alia Camara a tenté de prendre la fuite, avant d’être interpellé par les gendarmes. Placé en garde à vue, il a été déféré au parquet pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».