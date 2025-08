Drame à Soréto : Décès de F. Keïta et Polémique autour d’une Tentative de Vol de Corps

Dans le village de Soréto, situé dans la commune de Sadatou, arrondissement de Kénieba, département de Bakel, région de Tambacounda (Sénégal), un drame a secoué la communauté. F. Keïta, une femme du village, est décédée tragiquement lors d’un accouchement, laissant derrière elle une profonde tristesse et une vive polémique. Cet événement, survenu récemment, a été suivi d’une tentative présumée de vol de son corps par un ressortissant malien, un acte qui a failli entraîner un lynchage par les habitants en colère.

F. Keïta a perdu la vie en donnant naissance, un événement qui a bouleversé les habitants de Soréto. Les circonstances exactes de son décès n’ont pas été pleinement détaillées, mais cette perte a amplifié les tensions existantes dans la communauté, notamment autour de la gestion du poste de santé local. Selon un article publié par kewoulo.info le 7 juillet 2025, des différends concernant la délocalisation du poste de santé de Soréto, décidée sans concertation par les autorités sanitaires et administratives, avaient déjà suscité le mécontentement des villageois, en particulier de l’imam Abdoulaye Keïta, une figure respectée et trésorier du comité de gestion local. Ce contexte de frustration pourrait avoir exacerbé les émotions entourant le décès de F. Keïta.

Peu après le décès, un incident troublant a aggravé la situation. Un ressortissant malien aurait tenté de voler le corps de la défunte, un acte qui a provoqué une réaction immédiate et violente de la part des habitants. Selon les témoignages, la foule en colère était sur le point de lyncher l’individu, mais l’intervention rapide de l’imam Abdoulaye Keïta a permis d’éviter un dénouement tragique. L’imam, connu pour son rôle de médiateur dans le village, a calmé les esprits et permis que le suspect soit remis à la police, qui l’a ensuite transféré à la gendarmerie pour enquête.

Lors de son interrogatoire, le suspect aurait désigné un fils du village comme l’instigateur de la tentative de vol, une accusation qui a conduit à la convocation de ce dernier par la gendarmerie. Les motivations derrière cet acte restent floues, et aucune information supplémentaire n’a été rendue publique concernant l’avancement de l’enquête ou les raisons possibles de cette tentative de vol. Cet incident a ravivé les tensions communautaires, dans une région où les relations entre les populations locales et les ressortissants étrangers peuvent parfois être marquées par des incompréhensions.

Le décès de F. Keïta et les événements qui ont suivi mettent en lumière les défis auxquels font face les communautés rurales comme Soréto, notamment en matière d’accès aux soins de santé. La polémique autour du poste de santé, évoquée par l’imam Keïta dans kewoulo.info, souligne les frustrations des habitants face à des décisions administratives perçues comme éloignées de leurs besoins. Le décès de F. Keïta lors de l’accouchement pourrait également soulever des questions sur la qualité des infrastructures médicales et la prise en charge des urgences obstétricales dans la région.

Cet événement tragique, au-delà de la douleur qu’il a causée, rappelle l’urgence de renforcer les infrastructures de santé et de promouvoir une meilleure concertation avec les communautés locales pour répondre à leurs besoins. En attendant les conclusions de l’enquête, Soréto pleure une de ses filles et espère des jours plus apaisés.