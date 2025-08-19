Drame à Kaolack : deux enfants tués par la foudre, un troisième grièvement blessé

Les orages annoncés sur le pays ce mardi ont provoqué un drame dans la région de Kaolack. À Médina Thiamène, dans le département de Nioro, trois enfants ont été frappés par la foudre. Deux d’entre eux ont tragiquement perdu la vie, tandis que le troisième lutte entre la vie et la mort, rapporte Anacim

Cet incident rappelle une fois de plus la dangerosité extrême des phénomènes électriques liés aux orages. Les autorités et les services de météorologie ne cessent de recommander aux populations de prendre toutes les précautions nécessaires pour se mettre à l’abri dès les premiers signes de perturbations atmosphériques.

Après son passage sur Kaolack, le système pluvieux s’est déplacé vers les régions de Diourbel, Fatick, Mbour et Thiès. Il a atteint Dakar en soirée, avec une intensité réduite, mais a néanmoins provoqué plusieurs coups de tonnerre accompagnés de pluies faibles à modérées dans divers quartiers de la capitale.

En attendant, la population de Médina Thiamène est plongée dans la consternation. Les familles endeuillées reçoivent les condoléances de toute la communauté, qui prie pour le repos éternel des deux enfants disparus et pour le rétablissement rapide du survivant.