Drame à Fass Mbao: Amady passe aux aveux « Pourquoi j’ai tué mon ami »

Receveur de bus de son état, «Amady» risque de passer de longues années en prison. Ce jeune homme a avoué avoir tué son ami nommé Pape Malick D., un maçon. «J’avais un couteau sur moi, je l’ai poignardé au niveau de la gorge puis je me suis enfui», a-t-il reconnu face aux policiers, qui l’ont arrêté peu de temps après sa cavale.

«Amady» «a été placé en garde à vue et pourrait être déféré ce lundi», L’Observateur, qui donne l’information.

Le drame est survenu samedi, peu après 23 heures au quartier Cheikh Tidiane Kharma de Fass Mbao. Au cours d’une bagarre, le receveur atteint la victime au cou. Cette dernière s’écroule et perd connaissance.

Des témoins interviennent et tentent d’arrêter l’hémorragie en posant un garrot. Peine perdue. «Le décès sera constaté par les sapeurs-pompiers», rapporte le journal.

La même source indique que les relations entre les deux jeunes hommes se sont détériorées lorsque «Amady» a demandé à son ami de lui rembourser un crédit de 1500 francs CFA. Pape Malick D. s’exécute avec du retard, non sans regretter le coup de pression de son créancier.

Lorsque les deux amis se retrouvent la nuit fatidique, la victime, énervée, selon le receveur, aurait abreuvé d’injures ce dernier. «Une première bagarre a alors éclaté avant que des voisins calment le jeu, narre L’Observateur. Deux heures plus tard, les deux amis se rencontrent à nouveau et décident de solder leurs comptes une bonne fois pour toute.»

La confrontation sera fatale au maçon.