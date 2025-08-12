Disparition inquiétante d’un bus sénégalais au Mali : le Consulat général clarifie la situation

Depuis hier, des informations relayées dans les médias ont fait état de la disparition inquiétante d’un bus transportant des ressortissants sénégalais, qui aurait été victime d’une attaque sur le territoire malien. Face à ces rumeurs, le Consulat général du Sénégal à Abidjan a publié une note officielle pour apporter des précisions et dissiper les malentendus.

Le 1er août 2025, Monsieur Baye LO, conducteur du bus, s’est présenté au Consulat général pour solliciter une note verbale en vue d’obtenir une recommandation auprès du Consulat général du Mali à Abidjan. Il a indiqué que le véhicule transportait 52 passagers, avec un départ prévu le 3 août 2025. À noter que deux autres véhicules ayant formulé des requêtes similaires ont rejoint leur destination sans encombre.

Selon les informations recueillies, le bus a rencontré des difficultés techniques au cours de son trajet. Deux pannes ont été signalées, l’une à Adjamé et l’autre à Yamoussoukro. Après une troisième panne survenue sur le territoire malien, certains passagers ont pu rejoindre le Sénégal par d’autres moyens de transport, comme l’ont confirmé des membres de la communauté sénégalaise contactés.

Contrairement aux rumeurs relayées dans la presse, le Consulat général affirme qu’aucune attaque jihadiste visant le bus n’a été recensée. Les vérifications effectuées permettent d’écarter cette hypothèse, les problèmes rencontrés étant strictement d’ordre mécanique.

Le Consulat général du Sénégal à Abidjan reste mobilisé pour suivre l’évolution de la situation et assurer la sécurité des ressortissants sénégalais. Il invite la communauté à faire preuve de prudence dans le traitement et la diffusion des informations, afin d’éviter la propagation de rumeurs infondées.

Cette clarification met fin aux spéculations sur une prétendue attaque et souligne l’importance de vérifier les informations avant leur diffusion. Les autorités consulaires continuent de travailler pour garantir la sérénité et la sécurité des voyageurs sénégalais.