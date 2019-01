Disparition d’Emiliano Sala : bouleversée, sa sœur supplie de poursuivre les recherches

Emiliano Sala est toujours porté disparu. Si des recherches étaient jusqu’alors entreprises pour retrouver le footballeur, la police a décidé de les stopper. Une décision sur laquelle la sœur du sportif a supplié les autorités de revenir.

Les chances de retrouver Emiliano Sala et les autres personnes présentes à bord de l’avion de tourisme porté disparu depuis le 21 janvier s’amenuisent d’heures en heures. La police de Guernesey, en charge de l’affaire, avait entamé des recherches le soir-même pour tenter de retrouver l’appareil et d’éventuels survivants. Mais quatre jours plus tard, toujours aucun signe de vie. Le dernier qu’Emiliano Sala a donné à ses proches figure dans un message audio envoyé sur Whatsapp, dans lequel il fait part à ses frères de ses craintes quant à l’état de l’appareil qui était censé le ramener vers Cardiff : « Je suis actuellement dans l’avion. Il semble qu’il soit en train de tomber en morceaux. Je m’en vais à Cardiff. […] Si dans une heure et demie, il n’y a pas de nouvelles de moi, je ne sais pas s’ils enverront quelqu’un me chercher parce qu’on ne me retrouvera pas, mais vous saurez. J’ai tellement peur… ». Un message glaçant qui prend tout son sens aujourd’hui.

Emiliano Sala : sa sœur Romina supplie de poursuivre les recherches

Quatre jours après la disparition de l’avion, les recherches ont été interrompues : « Nous avons passé en revue toutes les informations possibles » a indiqué la police de Guernesey dans un communiqué, indiquant au passage que les « chances de survie à ce stade sont infimes ». Si le travail des secours est stoppé, les autorités ont néanmoins précisé qu’elles demanderaient « à tous les navires et avions dans la zone de rester à l’affût de toute trace de l’appareil ». Une décision qui a indigné de nombreuses personnes.

Dans un extrait bouleversant diffusé sur BFM TV ce vendredi 25 janvier, la jeune femme implore la police de continuer ses efforts pour retrouver son frère : « C’est très difficile, je suis confuse. La seule chose que je veux, c’est que l’on retrouve mon frère, le pilote. Il nous manque un membre de la famille. J’ai l’impression qu’ils sont vivants et qu’ils nous attendent ». Dans un dernier élan de courage, Romina Sala a éclaté en sanglots : « S’il vous plaît, n’arrêtez pas de les chercher, n’arrêtez pas s’il vous plait ». Espérons que son appel au secours soit entendu…