Disparition de Emiliano Sala : voici le message envoyé par Sala quelques minutes avant la disparition

L’inquiétude gagne de plus en plus du terrain au Fc Nantes qu’à Cardiff et les doigts se croisent suite à la disparition de Emiliano Sala à bord d’un avion de tourisme. Quelques minutes après l’embarquement, à bord d’un avion privé pour Cardiff, son nouveau club, Emiliano Sala avait posté un message audio glaçant destiné à ses amis et dans lequel il exprime sa peur en prenant l’avion…

« Salut mes frères, comment ça va ? Je suis fatigué. J’ai passé la journée à Nantes, à faire des trucs et des trucs et des trucs… Ça n’en finissait plus. Je suis dans l’avion, on dirait qu’il est sur le point de tomber en morceaux. Je vais décoller pour Cardiff. Demain après-midi (mardi), je commence à m’entraîner avec ma nouvelle équipe, on va voir ce qui va se passer. »

« Comment allez-vous les gars ? Si dans une heure et demie vous n’avez pas de nouvelles de ma part… Je ne sais pas s’ils vont envoyer quelqu’un me chercher parce qu’ils ne vont pas me trouver… Qu’est-ce que j’ai peur ! »

Un message qui arrive à destination. Mais l’avion, à bord duquel sont montés l’ex joueur Nantais et le pilote, n’arrivera jamais à destination. Disparu dans les îles anglo-normandes d’Aurigny et de Guernesey. Malgré les gros moyens mis en oeuvre pour les recherches qui se poursuivent activement…