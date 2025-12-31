Discours à la Nation: « Y en a marre » interpelle le président Diomaye et lui demande de…

À quelques heures du traditionnel discours à la Nation de fin d’année, le mouvement Y en a marre hausse le ton. Dans une vidéo reprise par Les Échos, son coordonnateur Cyril Touré, alias Thiat, interpelle directement le Président Bassirou Diomaye Faye, rappelant que plusieurs engagements électoraux restent, selon lui, lettre morte.

Le rappeur insiste particulièrement sur la réforme de la justice issue des récentes Assises. Thiat déplore que, malgré la majorité dont dispose le gouvernement à l’Assemblée nationale, certaines mesures structurelles tardent à se concrétiser, comme la réduction des pouvoirs du procureur ou la limitation des longues détentions préventives. Il pointe également le maintien de textes jugés liberticides, tels que l’arrêté « Ousmane Ngom » et la loi d’amnistie, dont l’abrogation était attendue.

Au-delà des questions institutionnelles, Y en a marre dresse un tableau critique des premiers mois de gestion en insistant sur les urgences sociales. Son coordonnateur réclame des actions concrètes pour lutter contre la cherté de la vie et la régulation des loyers, la persistance du chômage des jeunes et les licenciements abusifs, tout en dénonçant les arrestations jugées arbitraires.

Le message est clair : pour le mouvement citoyen, le discours de fin d’année ne doit plus être une simple liste d’intentions, mais l’heure du bilan et des actions immédiates.