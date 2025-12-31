Discours à la Nation : le Président Bassirou Diomaye Faye trace le cap de la relance et de l’emploi pour 2026

À l’occasion de son message à la Nation du 31 décembre 2025, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a livré un discours de vérité, de méthode et de projection. Revenant sur une année marquée par la rigueur et les réformes, le chef de l’État a surtout dessiné les priorités de 2026, placée sous le sceau de la relance, de l’investissement public et de l’emploi.

Une gouvernance fondée sur le serment et la rupture méthodique

Dès l’entame, le Président a rappelé la portée du serment prêté devant la Nation, qu’il érige en socle de son action publique. Fidèle aux principes de justice, de souveraineté, de transparence et de dignité, il inscrit son mandat dans la continuité du projet porté devant le peuple, résumé par la devise Jub, Jubal, Jubanti. L’année 2025 est ainsi présentée comme un « moment de vérité », ayant permis de révéler les déséquilibres structurels de l’État et d’engager un redressement fondé sur la sincérité des comptes et la rationalisation de la dépense publique.

Pouvoir d’achat, solidarité et équité sociale

Sur le front social, le Président met en avant des mesures concrètes ayant permis un allègement réel du coût de la vie. La baisse des prix des produits essentiels représente 342,5 milliards de FCFA d’économies pour les ménages en 2025. L’extension du Registre national unique à un million de ménages renforce le ciblage de l’action sociale, tandis que l’émergence de 1 060 coopératives productives solidaires traduit la volonté d’autonomiser femmes et jeunes.

Santé, éducation et capital humain au cœur de l’action

Le renforcement du système de santé s’est matérialisé par l’ouverture de 34 postes de santé et le déploiement de 76 ambulances médicalisées, avec une montée en puissance prévue en 2026.

Dans l’éducation, plus de 2 400 salles de classe, le recrutement d’enseignants et l’extension des ISEP traduisent un investissement massif dans le savoir, adossé à une réforme des curricula et à une meilleure intégration des daaras.

Relance productive et souveraineté économique

L’agriculture et l’industrie ont amorcé un tournant. La production céréalière dépasse 2,5 millions de tonnes, la filière arachidière se redresse et la relance de la SONACOS a permis la création de plus de 2 300 emplois directs. Plus de 8 000 PME ont été accompagnées, consolidant près de 130 000 emplois.

2026, année de l’investissement public et de l’emploi

L’année à venir sera marquée par un effort budgétaire sans précédent :91 milliards FCFA pour la santé, 29 milliards pour l’éducation de base, 31 milliards pour l’enseignement supérieur, 100 milliards pour les infrastructures, lancement du Grand Transfert d’Eau, accélération de l’électrification et accès gratuit à internet pour près d’un million de personnes.

Le Président a décrété 2026, année de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, dans un contexte marqué par l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, symbole de confiance internationale.

Démocratie, réformes et rayonnement international

Sur le plan institutionnel, la lutte contre la corruption, la réforme de la justice et du système politique ainsi que la révision de textes fondamentaux renforceront l’État de droit. À l’international, le Sénégal consolide sa diplomatie et voit son leadership reconnu avec la présidence de la Commission de la CEDEAO.

Dans un ton mêlant fermeté et espérance, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son refus de toute violence, notamment envers les femmes, et appelé à l’unité nationale pour bâtir un Sénégal souverain, juste et résilient.