Le Directeur général des élections répond à l’opposition : «La seule chose qui importe pour moi… »

Le Directeur général des élections (Dge), Thiendella Fall, a apporté des précisions, en marge de l’Assemblée générale du Réseau francophone des compétences électorales tenue, hier mercredi, à Dakar.

Selon Libération, interpellé par les journalistes sur le processus électoral et les accusations des membres de l’opposition, Thiendella Fall déclare : «Je n’ai pas de commentaire à faire. Je suis organisateur d’élections. Ce qui importe pour moi, c’est l’application stricte de la règle de droit, l’application stricte des règles contenues dans le Code électoral. Il n’y a que cela qui m’intéresse».

Pour ce qui est, par ailleurs, du refus de la coalition Yewwi Askan Wi de signer le bon à tirer, en vue du scrutin du 31 juillet prochain, Fall explique que «chaque mandataire de liste de candidat est libre de signer ou de ne pas signer le bon à tirer qui lui est présenté».

À en croire le Dge, «le contenu fondamental d’un bulletin de vote, ce sont les symboles et les couleurs. Le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé pour dire que les couleurs et les bulletins constituent des éléments de référence pour permettre à l’électeur de bien identifier et de bien faire son choix».

Et d’insister : «Nous ce qui nous importe, c’est l’application rigoureuse des dispositions du Code électoral qui encadre la matière».