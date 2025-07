Diplomatie : le Président El Malick Ndiaye en mission diplomatique en terre comorienne

Le Sénégal a marqué d’une forte présence les célébrations du cinquantenaire de l’indépendance de l’Union des Comores le dimanche 6 juillet. En effet, El Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale, a représenté le Président Bassirou Diomaye Faye à cet événement, soulignant « l’excellence des liens fraternels et historiques qui unissent Dakar et Moroni ».

En marge de la cérémonie officielle, le Président El Malick Ndiaye a mené une série de rencontres bilatérales stratégiques, renforçant ainsi la position diplomatique du Sénégal sur la scène africaine et internationale. Le dimanche 6 juillet, il a été reçu par le Président comorien, Monsieur Azali Assoumani. Une occasion privilégiée de transmettre les salutations fraternelles du Président Bassirou Diomaye Faye et de saluer la qualité exceptionnelle des relations entre le Sénégal et les Comores. Cette rencontre a permis de consolider le dialogue de haut niveau entre les deux chefs d’État.

Poursuivant son agenda diplomatique, le Président de l’Assemblée s’est ensuite entretenu avec son homologue comorien, l’honorable Moustadroine Abdou, Président de l’Assemblée de l’Union des Comores. Les discussions ont abouti à un engagement fort : « le renforcement de la coopération interparlementaire. Un pas concret a été franchi avec l’accord pour la création prochaine d’un groupe d’amitié Sénégal-Comores, qui facilitera les échanges et les initiatives communes entre les législateurs des deux pays ».

Le lundi 7 juillet, la mission d’El Malick l’a également mené à une rencontre avec le Professeur Dharam Gokhool, Président de la République de l’île Maurice. Les deux personnalités ont exprimé leur désir commun de dynamiser la coopération bilatérale, en exploitant notamment les leviers de la diplomatie parlementaire pour ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat.

Enfin, un échange crucial a eu lieu avec Monsieur Ahmed Ben Mohammed Al Jarwan, Président du Conseil Global pour la Tolérance et la Paix. Cette rencontre a permis d’aborder des enjeux mondiaux majeurs tels que le dialogue interculturel, la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Des thématiques au cœur des préoccupations du Sénégal, qui œuvre activement pour la stabilité et la concorde dans le monde.

Lors de cette dernière entrevue, le Président Al Jarwan a exprimé un souhait d’envergure : que Dakar accueille la prochaine rencontre des femmes parlementaires, un événement qui réunirait des représentantes de plus d’une centaine de pays. Une proposition de taille que le Président El Malick Ndiaye a accueillie favorablement, invitant à une requête officielle par voie diplomatique, et s’engageant à l’étudier avec ses équipes et les autorités compétentes. Si cette initiative se concrétise, elle positionnerait davantage Dakar comme un carrefour majeur du dialogue parlementaire international.