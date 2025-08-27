Diourbel : un homme de 46 ans retrouvé mort dans un bassin

Ousseynou Ndiaye, né en 1979 et vendeur dans une pharmacie, a été retrouvé sans vie hier mardi vers 14 heures, dans un bassin d’eau au quartier Médinatoul, à Diourbel (environ 145 km de Dakar). La victime aurait trouvé la mort par noyade, selon les premiers constats.

C’est aux environs de 14 heures que le commissariat de Diourbel a été alerté de la découverte d’un corps flottant dans le bassin des eaux fluviales de Medinatoul. Les policiers, dépêchés sur les lieux, ont constaté qu’il s’agissait d’Ousseynou Ndiaye, rapporte le journal Libération ce mercredi.

La victime a été retrouvée allongée sur le dos, recouverte d’un pagne rouge encore mouillé. Aucun signe de lutte ni de blessure n’a été relevé. Selon des témoins, l’homme aurait perdu la vie après s’être noyé dans le bassin, avant d’être repêché par les riverains.

Les sapeurs-pompiers ont ensuite acheminé le corps vers la morgue de l’hôpital régional Heinrich Lubke de Diourbel. Une réquisition médicale a été délivrée pour déterminer les causes exactes du décès.

Le procureur de la République a été informé et une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de ce drame, note la même source.