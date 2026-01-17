Diomaye : « Je m’incline devant la mémoire de ce soldat tombé en service »

La République du Sénégal est en deuil. Un militaire sénégalais appartenant au 4ᵉ détachement d’intervention rapide, engagé au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), a perdu la vie à la suite d’un accident survenu lors d’une mission de patrouille. Plusieurs de ses camarades ont également été blessés.

Dans un message empreint d’émotion et de gravité, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé la profonde tristesse de la Nation face à cette perte. « C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès d’un militaire sénégalais du 4ᵉ détachement d’intervention rapide engagé au sein de la MINUSCA, ainsi que les blessures subies par plusieurs de ses camarades », a-t-il déclaré.

Le Chef de l’État a rendu un hommage appuyé au soldat tombé en service, soulignant la noblesse de son engagement. « Je m’incline devant la mémoire de ce soldat tombé en service, au nom de la paix et de la protection des populations civiles », a-t-il affirmé, rappelant le sens profond de la mission confiée aux Forces armées sénégalaises dans les opérations de maintien de la paix.

Bassirou Diomaye Faye a également adressé ses condoléances à la famille du militaire disparu, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de l’institution militaire. « J’adresse mes condoléances émues à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble des Forces armées sénégalaises », a-t-il ajouté.

Concernant les militaires blessés, le Président de la République a exprimé ses vœux de rétablissement et renouvelé le soutien de la Nation. « Je souhaite un prompt et complet rétablissement aux militaires blessés et leur exprime, ainsi qu’à tout le détachement déployé, la solidarité et la reconnaissance de la Nation », a-t-il indiqué.

Au-delà de cet événement tragique, le Chef de l’État a salué l’engagement constant des soldats sénégalais déployés à l’étranger. « Le Sénégal salue le courage, le professionnalisme et le sens du devoir de ses soldats engagés pour la stabilité, la paix et la dignité humaine, partout où l’exige l’honneur de la République », a dit Bassirou Diomaye Faye.