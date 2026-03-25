Diomaye à Madrid : Des investissements à fort impact pour le Sénégal

En visite officielle les 25 et 26 mars en Espagne, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé son séjour à Madrid par des audiences stratégiques avec les dirigeants des groupes GB Foods et RIU Hotels & Resorts. Ces rencontres ont permis de concrétiser des avancées et des perspectives d’investissements importants pour le Sénégal.

Le groupe GB Foods, déjà présent au Sénégal, a confirmé son intention de renforcer ses engagements, notamment dans le développement de l’agriculture locale et des initiatives liées à la nutrition et à la santé alimentaire, en ligne avec les priorités nationales.

De son côté, le groupe RIU a exprimé sa volonté d’expansion au Sénégal, avec un projet d’extension de ses capacités hôtelières et une montée en gamme de son offre, contribuant ainsi à renforcer l’attractivité touristique du pays et à générer des retombées économiques directes.

Ces audiences témoignent de la dynamique d’investissements structurants menée par le président de la République, axée sur la création de valeur locale, l’emploi et le développement durable de secteurs clés de l’économie nationale.