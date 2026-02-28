Diomaye à ses détracteurs : « Faites très attention lorsque vous commentez mes relations avec Ousmane Sonko… »

Le grand « ndogou » organisé ce vendredi au Palais de la République continue de faire réagir la classe politique. Invité par le chef de l’État à partager le repas de rupture du jeûne, plusieurs députés et élus locaux ont répondu à l’appel. D’autres, en revanche, ont brillé par leur absence, alimentant commentaires et spéculations.

Intervenant pour lever toute équivoque, l’honorable député Abdou Ahad Ndiaye est revenu sur les coulisses de la rencontre et sur les conditions dans lesquelles les élus de Pastef ont pris part à l’événement.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui au Palais de la République, où le président nous a invités au ndogou, mérite quelques éclaircissements », a-t-il déclaré. Selon lui, la participation des députés du Pastef n’a rien eu d’improvisé. « Le Pastef est un parti organisé. Nous sommes partis sous les ordres d’Ousmane Sonko, qui est le président du parti. C’est lui qui a validé l’autorisation », a-t-il expliqué.

Le député précise qu’une note du président du groupe parlementaire Pastef, Ayib Daffé, partagée dans le groupe WhatsApp des élus, faisait état de l’accord formel du président du parti. « On a vu que le président du parti, Ousmane Sonko, nous a autorisés à y aller », a-t-il insisté, estimant qu’il ne devrait y avoir « ni problème ni commentaires individuels » dès lors que le président du parti a donné son feu vert.

Abdou Ahad Ndiaye affirme par ailleurs que le président Bassirou Diomaye Faye lui-même a tenu à rappeler ce point lors de la rencontre. Selon ses propos, le chef de l’État aurait indiqué avoir saisi Ayib Daffé, puis Ousmane Sonko, pour exprimer son souhait de rencontrer les députés.

La question des relations entre le président de la République et son Premier ministre s’est également invitée dans les échanges. D’après le député, un élu aurait interpellé le chef de l’État en ces termes : « Monsieur le Président, même nous, nous commençons à avoir des problèmes à cause de vos supposées brouilles avec Sonko. Nous entendons souvent untel est pro-Diomaye ou pro-Sonko, alors que nous sommes tous de Pastef. »

Une remarque qui a donné lieu à une mise au point du président. Toujours selon Abdou Ahad Ndiaye, Bassirou Diomaye Faye a tenu à apaiser les esprits et à déconseiller les positions radicales. « Il ne faut pas détruire vos relations, car entre moi et mon Premier ministre, il n’y a pas de problème », aurait-il déclaré.

Le chef de l’État aurait même illustré son propos par des exemples personnels : « Quand nous regardons la télévision ensemble, vous n’êtes pas présents. Quand nous faisons beaucoup de choses et que nous nous rencontrons quelque part, vous n’êtes pas présents aussi. Nos épouses se rencontrent et se font des cadeaux, elles se parlent régulièrement. »