Diomansy Kamara sur la Can : « Sur quoi on s’appui pour dire que le Sénégal est favori? »

Diomansy Kamara, l’ancien international sénégalais, qui était consultant à Canal+, a pris une année de repos pour se consacrer à ses propres affaires. Dans cet entretien accordé à Record, le natif de Paris croit savoir que si, jusqu’ici le Sénégal n’a rien gagné, c’est parce qu’il se voit plus beau que ses adversaires. Il a aussi appelé à une union autour de l’équipe en vue de la CAN Egypte 2019.

«Je pense qu’au Sénégal on se voit souvent beaucoup trop beau qu’on ne l’est. A chaque compétition, on place le Sénégal comme le principal favori. Moi je me dis sur quoi on s’appuie pour dire que le Sénégal est favori ? J’entends les gens dire que l’objectif d’Aliou Cissé reste la finale de la prochaine CAN. Il faut rester humble et essayer de franchir les étapes pas à pas. On a une belle équipe comme le Maroc, le Nigéria l’Egypte entres autres. Il ne faut pas qu’on parte là-bas avec l’esprit de favori. Il faut y aller avec beaucoup plus d’humilité», a-t-il lâché l’ancien coéquipier de Aliou Cissé.

Même si l’équipe nationale du Sénégal rentre bredouille dans les grandes compétitions et la dernière en date, lors de la cérémonie des CAF Awards, le consultant estime qu’aujourd’hui que tout cela est fait, on doit dépasser cela. « Il y’à des échéances qui arrivent, des trophées individuels ne sont pas trop importants. Aliou Cissé aurait aimé le remporter comme nous le lui avons souhaité. Je ne veux pas m’arrêter sur les critères, la meilleure fédération de l’année pour moi c’est celle du Sénégal, contrairement au Maroc qui a été primé. En organisant l’événement au Sénégal, on méritait quand même des trophées. Malheureusement, après l’avoir organisé on en est sorti les mains vides.»