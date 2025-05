Quand la dignité rencontre le devoir : Lettre de gratitude à Babacar Touré Mandjou (Par Seydina Amédé Sambou)

Grand Babacar TOURE Mandjou, c’est avec beaucoup d’attention mêlée de tristesse, de compassion, de consternation et à la fois d’une très grande colère ou révolte intérieures que j’ai suivie, à travers votre très respectable et très crédible Chaine YouTube Kéwoulo TV, la nouvelle vidéo que vous avez faite sur l’affaire de la si jeune et très pauvre la Lissa TINE.

Je tiens vraiment à souligner que cette si mystérieuse affaire, digne d’une saga de science-fiction, la plupart des Sénégalais bon teint que nous sommes l’avons connue grâce à vos engagement inébranlable, sens de responsabilité et de patriotisme, loyauté vis-à-vis de la paix et de la justice sociales, entre autres qualités qui concourent à la stabilité et concorde sociale et nationale.

Je suis tout simplement ébahi et choqué !!! Oui, je le suis !!! Notamment, face au seul, simple et unique constat qu’il semblerait bien que tous nos efforts et sacrifices consentis et quelquefois même aux prix du sang que nous avons versé et de nos martyrs que nous regrettons et pleurons encore à ce jour n’ont absolument rien donné ou servi à quelque chose d’attractif ou de bénéfique.

Depuis belle lurette, nous n’avons vraiment cessé de dénoncer ce laxisme, cette passivité et parfois aussi cette complicité que nous constatons au sein de nos institutions et au cœur de notre Administration jadis flamboyante et appréciée un peu partout à travers le monde entier. Sans que les choses ne bougent vraiment, ou du moins, comme nous le souhaitons et voulons absolument. Sous l’effet de la corruption, du culte du moi et surtout de l’envie et de la recherche effrénée de la réussite et du bien-être à tout prix.

Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) font bel et bien partie, au même titre d’ailleurs que la Justice, des piliers et fondements de notre très chère jeune Nation sans lesquels notre émancipation ou épanouissement seront complètement voués aux gémonies. S’elles faillissent ou succombent, nous faillirons et succomberons tous en même temps.

Dire qu’elles n’ont pas de preuves depuis tout ce temps passé, alors que nous-mêmes qui ne sommes pas des spécialistes en la matière avons assez d’éléments compromettants que vous nous avez suffisamment fournis et exposés pour nous faire une idée sur le principal justiciable qui devait croupir dans les liens de la détention jusqu’à ce que cette affaire soit bien tirée au clair et ne serait-ce même que pour sa sécurité (détention préventive oblige), c’est tout simplement écœurant.

Le très regretté jeune révolutionnaire et Psychiatre Martiniquais Frantz Fanon qui est une véritable source d’inspiration vivifiante nous a parfaitement légués une très belle maxime à laquelle nous devrions bien méditer. En effet, il nous a bien fait savoir dans son testament intellectuel posthume que “Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission : la remplir ou la trahir”.

Aujourd’hui, soixante-quatre (64) ans après sa mort, nous nous réjouissons bien de constater que vous faites bel et bien partie de ceux et celles-là qui ont eu la très bonne conscience de remplir la leur. Grâce, encore une fois de plus, à votre sens de la responsabilité et du patriotisme, de la paix et de la justice sociales. Contre l’injustice et quel que soit ou puisse bien être le prix à payer ; car, nous ne le rappellerons également pas assez, vous avez été victime d’une tentative d’assassinat, ou peut-être de meurtre, sous le régime de Macky SALL dont le pouvoir a bien semblé rendre effectivement fou.

Ainsi, dans ce nouveau contexte du Jub, Jubbal, Jubanti, soyez donc fier de vous ! Nous n’avons, certes, pas les moyens de vous combler de fonds (d’argent), de biens matériels en guise de cadeaux de récompenses ou d’autres formes de richesses encore.

Toutefois, nous espérons tout simplement que nos très modestes mots de soutien et d’encouragement suffiront bien à booster davantage votre courage et votre sens du devoir pour continuer à servir notre très cher pays le Sénégal, toute la sous-région et voire, pourquoi pas, le monde dans sa globalité. Même si nous sommes tout aussi conscients que rien ne peut vous ébranler, vous arrêter ou empêcher d’aller de l’avant. Mais comme on dit aussi, abondance de biens ne nuit pas.

Par conséquent, et pour terminer, bravo !, chapeau bas ! et merci pour votre sens d’humanisme et de l’humanité, merci pour tout et pour avoir bien mérité de vivre parmi nous et en qualité de ce que Dieu a choisi de bénir et d’honorer parmi ses créatures, …, infiniment de merci….

Seydina Amédé Sambou

Un citoyen Sénégalais