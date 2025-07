Diffusion de fausses nouvelles: Le verdict est tombé pour Bachir Fofana et Moustapha Diakhaté

Le verdict est tombé dans l’affaire impliquant Moustapha Diakhaté et Bachir Fofana.

Le journaliste chroniqueur Bachir Serigne Cheikh Sarr Fofana a été reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles, ce 30 juillet 2025 par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il a écopé d’une peine de 2 mois de prison assortie du sursis.

Lors d’une émission de télévision, le journaliste avait affirmé que Cheikh Guéye était l’attributaire du marché d’achat de véhicules de l’Assemblée nationale. Or, cette déclaration a été jugée mensongère, d’autant plus que Cheikh Guéye est mis en cause dans une affaire de corruption impliquant l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall.

L’ancien parlementaire, Moustapha Diakhaté quant à lui, a été condamné à deux mois de prison, dont 15 jours ferme.