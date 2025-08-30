Diffusion de clip obscène: Le verdict est tombé pour Bibiche

Ndèye Maguette Ndiaye, alias Bibiche, chanteuse de 17 ans, a été reconnue coupable par le Tribunal pour mineurs de Dakar suite à la diffusion controversée de son clip « Foumou dal baxna ». La vidéo, jugée provocante en raison de sa tenue, avait suscité une vive indignation publique, notamment de la part de groupes religieux et du Comité de défense des valeurs morales du Sénégal, rappelle L’Observateur.

Malgré ses excuses publiques, elle avait été interpellée puis placée sous mandat de dépôt. Le tribunal a toutefois privilégié une sanction éducative plutôt que carcérale : Bibiche est confiée à son responsable civil, sous la supervision de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) de Keur Massar, complète le quotidien du Groupe futurs médias.