Diffamation contre Lat Diop: Maty Sarr Niang et Cheikh Oumar Talla condamnés à…

Le Tribunal de grande instance de Pikine a rendu hier son verdict dans l’affaire qui opposait le responsable politique Lat Diop à Cheikh Oumar Talla et Maty Sarr Niang. Les deux prévenus ont été reconnus coupables de diffamation à l’encontre de l’ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase).

Selon la décision rendue par la juridiction, Cheikh Oumar Talla et Maty Sarr Niang écopent chacun d’une peine de trois mois de prison avec sursis. Un jugement qui confirme les poursuites engagées pour diffamation après une série de publications et de prises de parole visant Lat Diop. L’affaire trouve son origine dans une publication Facebook attribuée à Maty Sarr Niang. Celle-ci affirmait que Lat Diop aurait remboursé « cinq milliards Francs CFA à l’État du Sénégal » dans le cadre d’une affaire de détournement présumé de deniers publics, d’extorsion de fonds et de blanchiment de capitaux, tout en soutenant que « deux milliards » restaient encore dus.

Cheikh Oumar Talla, de son côté, avait repris ces accusations lors d’un direct sur sa chaîne en ligne, allant jusqu’à déclarer que « la Lonase était gérée comme une vache laitière sous la direction de Lat Diop ». Avec cette condamnation, le tribunal de Pikine estime que les faits publiés et relayés portaient atteinte à l’honneur de Lat Diop et ne reposaient sur aucune preuve établie.