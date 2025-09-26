DIC: Les raisons de l’arrestation du supposé marabout de Madiambal Diagne dévoilé

Un individu présenté comme le marabout de Madiambal Diagne a été arrêté par la DIC, ce jeudi. Libération, qui donne l’information, renseigne que le mis en cause, dont l’identité n’est pas révélée, «était en contact permanent avec le patron d’Avenir communication quand il s’est soustrait à la justice». Le journal d’ajouter : «Un message audio très compromettant a été extrait de son téléphone».

Madiambal Diagne est activement recherché. Convoqué mercredi dernier à la DIC, dans le cadre de l’enquête sur ses liens supposés avec la société Ellipse Projects International, mise en cause dans un rapport de la CENTIF, le journaliste a refusé de déférer.

Il s’est signalé sur X (ex-Twitter), affirmant être arrivé en France ce jeudi. «J’ai tenu à me donner quelques jours pour préparer ma défense. Je reviendrai dans quelques jours pour faire face à mes responsabilités», a-t-il promis dans son message.