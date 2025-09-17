Diaspora Bonds : Le Sénégal unit ses fils et filles d’ailleurs pour un avenir prospère

Le 18 septembre 2025, le gouvernement sénégalais lancera une initiative audacieuse et hautement symbolique : les Diaspora Bonds, un instrument financier conçu pour mobiliser directement l’épargne des Sénégalais de l’étranger au service du développement national.

Annoncé par le Premier ministre Ousmane SONKO lors d’un rassemblement à Milan, ce dispositif s’inscrit dans le cadre du Plan de Redressement Économique et Social (PRES). Il vise à transformer les membres de la diaspora en acteurs financiers stratégiques, leur offrant la possibilité de prêter directement à l’État tout en bénéficiant d’un retour sur investissement sécurisé et attractif.

L’idée est simple : mobiliser l’épargne là où elle est la plus abondante. Avec plus de 2 211 milliards FCFA transférés par la diaspora en 2024, le potentiel économique des Sénégalais de l’extérieur est incontestable. Le gouvernement parie sur la transformation de cette force en levier structurant, en proposant des obligations accessibles, sécurisées et rémunératrices. Quatre maturités sont prévues : 3 ans (5 %), 5 ans (6,5 %), 7 ans (6,75 %) et 10 ans (6,95 %). « Nous voulons que vous soyez des acteurs privilégiés de la transformation nationale… La diaspora doit être notre ultime arme », a déclaré le ministre des Finances, Cheikh Diba.

Dans ce contexte, investir dans un État repose sur deux conditions : la confiance et la transparence. C’est pourquoi le gouvernement a mis en place des mécanismes clairs et fiables, garantissant le remboursement du capital et des intérêts. Ces obligations sont adossées à des projets structurants du PRES et supervisées par les régies financières nationales.

Un pari risqué ? Non, un pari stratégique. Certes, dans un contexte de dette publique élevée (près de 119 % du PIB), certains pourraient y voir une initiative fragile. Mais c’est précisément une réponse à la crise : plutôt que de recourir à des emprunts extérieurs coûteux, le Sénégal choisit de mobiliser ses propres forces vives, en créant un lien direct entre patriotisme économique et rendement financier.

Ce lancement marque une rupture avec les pratiques budgétaires classiques. Le Sénégal ne se contente plus de solliciter les bailleurs internationaux : il réinvente son modèle de financement en impliquant ses citoyens du monde. C’est une démarche de souveraineté, de responsabilisation et de modernisation institutionnelle.

Des mécanismes durables ont été mis en place : une plateforme numérique dédiée à la souscription, une transparence accrue sur l’usage des fonds, un suivi régulier des projets financés et une garantie de remboursement par le Trésor public.

Les Diaspora Bonds ne sont pas qu’un produit financier. Ils représentent un outil de transformation nationale, un appel à l’engagement citoyen et une invitation à bâtir ensemble un avenir plus souverain, plus solidaire et plus ambitieux.

Honorable Abdoul K. SONKO

XVe Législature