Diaobé Kabendou: La maman du bébé jeté dans un puits sort du silence et dévoile toute la vérité sur...

C’est une série de témoignages exclusifs et condensés que kewoulo est en mesure de vous livrer sur la découverte macabre d’un bébé de quatre mois enlevé dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 juin entre les mains de sa maman plongée dans un sommeil et retrouvé sans vie le lendemain dans un puits abandonné à Ngaba, un quartier de Diaobé Kabendou (Kolda ).

Ce drame digne d’un film fictif et dont Kewoulo détient l’exclusivité en audiovisuelle, remonte dans la nuit du vendredi 21 au samdi 22 juin et nous est conté par la maman du bébé retrouvé mort dans un puits et certains membre de sa famille.

Souadou Sall récement libérée par la gendarmerie ou elle été détenue pour les besoins d’enquête, révèle au micro de Kewoulo que s’est à 4h du matin alors qu’elle s’était brutalement réveillée d’un profond sommeil, qu’elle a constaté que son bébé, Amadou Diouldé qui était couché et dormait près d’elle dans la cour de la maison où la plus part des membres de sa famille passent la nuit en ces temps de canicule nocturne, lui a été enlevé.

Elle soutient que surprise par cette absence inattendue, elle s’est précipitée à entrer à l’intérieur de la maison pour fouiller dans les chambres espérant retrouver son bébé. Elle affirme avoir dans ses recherches parcouru toute la maison en vain. Prise de panique, elle alerta son frère sorti pour prendre part à un concert de musique. Regagnant en course le domicile, ce dernier avait à son tour, alerté tour à tour les voisins qui se sont tout de suite mises à la recherche du bébé disparu. Les choses devenant sérieux et les recherches sans succès, “Issy” qui a lui aussi livré sa part de vérité dans l’affaire, soutient avoir appelé les forces de sécurité qui se sont rendus sur place pour procéder aux premiers constats.

N’ayant pas trouvé de traces du bébé, les recherches se sont poursuivies le lendemain jusqu’à 16h, heures de la découverte macabre faite par Diouldé, un cousin de Souadou.

Ce dernier auditionné par les éléments enquêteurs explique que c’est en retournant voir Issy pour évaluer la stratégie de recherches et la mise en place d’un éventuel nouveau plan d’action, que l’idée lui est venue de jeter un coup d’œil dans le puits situé dans un terrain appartenant au papa de Souadou, près de la ruelle principale. Il déclare que c’est cette curiosité soudaine qui lui a mené à constaté au fond du puits, le corps flottant du bébé recherché. Ne croyant pas à ses yeux, Diouldé affirme avoir fait appel à deux autres voisins pour venir constaté ce qu’il vient de découvrir. Après plusieurs regards d’identification jetés au fond du puits de plus de 20 m de profondeur, qu’ils ont alerté les sapeurs qui sont descendus dans le puits pour extraire le corps sans vie qui a avait commencé à se décomposer à cause de la chaleur du puits et ce, sous la présence de la gendarmerie qui a rejoint l’endroit de la découverte.

Souadou qui a été retenue à la brigade pour besoins d’enquête et qui n’a pas pu voir le corps sans vie de son bébé malgré son insistance à rejoindre le puits, a reconnu avoir contracté la grossesse du défunt bébé hors mariage alors que son mari était retourné au Portugal ou il réside. Elle assume avoir pour autant et malgré la honte faite à son père qui se trouve être un guide religieux très connu et respecté, avoir tenu à garder sa grossesse et donner naissance au bébé au domicile de sa maman où Souadou a trouvé refuge après avoir été chassée par la famille de son mari.

Elle ajoute pour écarter toute suspicion d’avoir simulé la disparition de son bébé, qu’elle ne saurait après avoir enduré autant d’épreuves, jeter son fils dans un puits pour s’en débarrasser.

À la question de savoir s’elle a des soupçons sur l’auteur du crime, Souadou Sall soutient n’avoir causé du mal à personne pour mériter un tel sort. Elle a cependant signalé même si elle ne l’accuse de rien, avoir eu deux jours avant la disparition de son bébé, une dispute avec sa sœur aînée.

L’enquête confiée à la gendarmerie de Diaobé qui avait arrêté puis remise en liberté la maman du bébé, se poursuit pour tirer au claire cette affaire qui continue de défrayer la chronique dans la zone et d’alimenter les suspicions sur l’auteur toujours inconnu de ce crime odieux.