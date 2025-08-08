Diamaguène Sicap Mbao: Un individu qui vendait de la viande d’animal mort interpellé par la police

Le Poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé, ce 7 aout 2025 vers 9h, à l’interpellation d’un individu pour possession de deux chèvres mortes par étouffement en vue de la vente de leur viande impropre à la consommation.

Selon la police, c’est lors d’une patrouille de sécurisation que les policiers ont remarqué l’individu sur une moto « Jakarta », déchargeant à la hâte deux sacs lourds et suspects.

« Intrigués, ils ont procédé à une vérification et ont découvert à l’intérieur les deux chèvres, qui n’avaient pas été égorgées. Interrogé, l’homme a expliqué avoir acheté les animaux 60 000 FCFA à un inconnu pour les revendre », explique la même source.

Il a été placé en garde à vue et l’enquête est en cours pour déterminer les responsabilités.