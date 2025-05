Dialogue national : le PIT dénonce un processus flou mais se dit prêt à participer « sans illusions »

Le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT-Sénégal) s’est exprimé ce dimanche sur le Dialogue national prévu le 28 mai, à l’issue d’une réunion de son Bureau politique. Dans un communiqué rendu public, la formation de gauche critique sévèrement la méthode employée par les autorités pour organiser ce dialogue, tout en réaffirmant sa volonté d’y participer « dans l’intérêt supérieur de la Nation », à condition d’être officiellement conviée.

Le Bureau politique du PIT-Sénégal déplore notamment le manque de transparence dans la préparation de la rencontre. « À ce jour, demeurent inconnus le format précis des échanges, le mode de prise de décision ainsi que le sort réservé aux éventuelles conclusions susceptibles d’obtenir l’adhésion des parties prenantes », mentionne le communiqué. Le parti souligne également l’absence d’invitation formelle adressée aux acteurs concernés, à seulement dix jours de l’échéance.

Le document évoque un processus marqué par un climat de méfiance et de tensions sociales. « Le climat délétère qui entoure ce processus est caractérisé par une remise en cause des libertés publiques, des agressions multiples contre le monde du travail et une détérioration continue des conditions de vie d’une majorité croissante de Sénégalaises et Sénégalais », relève le Bureau politique, qui en impute la responsabilité au pouvoir en place. « Cette situation résulte principalement du manque flagrant de lucidité et de discernement des actuels gouvernants », dénonce-t-il.

Tout en pointant ces graves manquements, le PIT-Sénégal considère que le dialogue doit aller au-delà du seul système politique pour intégrer les préoccupations économiques et sociales du pays. « Il est impératif que ce dialogue aborde également, sinon prioritairement, la situation de quasi-blocage économique du Sénégal et ses graves répercussions sociales », affirme le communiqué.

Malgré ce constat sévère, le PIT-Sénégal ne se ferme pas à la participation. « Dans le cas où le PIT-Sénégal serait effectivement convié à ce dialogue, il y participera afin de défendre rigoureusement ce qu’il considère relever de l’intérêt supérieur de la Nation », assure le Bureau politique. Le parti dit vouloir préserver les acquis démocratiques, ainsi que la stabilité et la paix civile, qu’il qualifie de « principales caractéristiques historiques » du pays.

Toutefois, cette décision s’accompagne d’une réserve claire : « Cette participation s’inscrit toutefois sans illusions particulières, car le régime en place a déjà démontré, de manière répétée, son incapacité à respecter ses engagements ainsi qu’un mépris constant et inquiétant à l’égard de tous ceux qui ne partagent ni ses choix, ni ses orientations », souligne le document.

Enfin, le PIT-Sénégal précise que sa présence au dialogue a surtout vocation à s’adresser directement au peuple sénégalais. « En participant à ce dialogue, le PIT entend prioritairement s’adresser aux Sénégalaises et Sénégalais tout en prenant date vis-à-vis de l’Histoire », conclut le Bureau politique.