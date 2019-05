Dialogue national : Oumar Sarr répond à l’appel et accuse Karim Wade

Le Secrétaire général adjoint du Pds, Oumar Sarr, a décidé de participer au Dialogue national, ce mardi. Il ignore ainsi le mot d’ordre de Me Wade.

Oumar Sarr qui assume ses responsabilités, compte ainsi participer à ce dialogue, en son nom propre. En fait, ils sont nombreux, les hauts responsables du Pds à accuser Karim d’avoir imité la signature de son père… Et selon le journal « Les Echos », ces derniers doutent de la fiabilité de ce document qui a été transmis à la presse. La première « ambiguïté », c’est l’heure à laquelle est signé le communiqué (20h35 GMT).

Et pour Abdoulaye Nguer Bâ, proche de Oumar Sall, « cela veut dire très clairement que le rédacteur n’est pas dans le fuseau horaire du Sénégal, dont le sien correspond au Temps Universel (GMT ou TU). En d’autres termes, au moment de sa mise en écriture, le rédacteur était à 23H35 heure locale ». Il soupçonne ainsi la main de Karim Wade dans la rédaction de ce communiqué paru dans la presse.

« Cette décision hautement politique et aussi importante pour le PDS a été prise de manière unilatérale et dictatoriale, à 10 195 kilomètres de Dakar. Tous les responsables hiérarchiques et militants du PDS l’ont, sans exception, appris à travers la presse, en dehors de son rédacteur bien entendu », a-t-il précisé.