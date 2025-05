Dialogue national : la société civile impose sa vision

À quelques jours du lancement officiel du Dialogue national, prévu le 28 mai, la société civile sénégalaise intensifie sa mobilisation. Réunis ce lundi en atelier, ses principaux acteurs – ONG, syndicats, associations, groupes de réflexion – ont travaillé à l’élaboration d’une contribution commune, dans l’objectif de peser de manière significative sur les réformes à venir.

L’initiative vise à proposer une vision unifiée et inclusive sur les grandes orientations du pays. « Le dialogue est le socle de toute stabilité sociopolitique durable. Nous avons décidé de parler d’une seule voix pour favoriser une cohésion sociale pérenne », a déclaré un représentant du collectif, soulignant l’esprit de consensus qui a prévalu lors des échanges.

Les travaux de cet atelier ont porté sur plusieurs thématiques clés : gouvernance politique, transparence institutionnelle, réforme du système électoral, participation citoyenne. Autant de chantiers jugés essentiels pour refonder le contrat républicain et renforcer les acquis démocratiques.

« Nous avons pris le temps de travailler en amont. Il ne s’agit pas seulement de donner notre avis, mais de formuler des propositions concrètes, partagées et réalistes », a confié une participante. Pour elle, ce moment constitue une occasion cruciale de redonner du souffle à la démocratie sénégalaise.

À l’issue de ces deux jours d’échanges, un mémorandum sera élaboré. Ce document représentera la contribution officielle de la société civile au processus du Dialogue national. Il vise à nourrir les débats avec des pistes solides en vue de construire un système politique plus équilibré, plus transparent, et véritablement centré sur les aspirations des citoyens.

Le pari des acteurs de la société civile est clair : faire du Dialogue national une opportunité pour consolider la paix, renforcer la démocratie et raviver le lien social entre les différentes composantes de la nation. « Le moment est venu de trouver des convergences fortes sur la manière dont nous voulons organiser notre avenir commun », a conclu un membre influent du collectif.