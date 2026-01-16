La DGID enregistre une performance historique en 2025

Au titre de l’exercice 2025, la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a réalisé des recettes de 2.915 milliards de francs. Comparées aux réalisations de l’exercice 2024 qui sont de 2.608 milliards, la DGID a enregistré une progression des recouvrements de recettes de + 307 milliards en valeur absolue et + 12% en valeur relative alors que la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) est de 7,8 %.

Les remboursements d’impôts aux entreprises ont atteint 89,8 milliards (+5,5%).

Avec ce niveau de recouvrement, la DGID a assuré la mobilisation de 65% des recettes de l’Etat en 2025.

Sur les grandes lignes de recettes, des progressions de 123 milliards en impôts directs (+9,6 %) et 184,2 milliards en impôts indirects (+14,5 %) ont été réalisées.

Ce niveau de progression, jamais enregistré, aussi bien en valeur absolue qu’en valeur relative, est le résultat de la définition d’une politique fiscale claire et assumée par les Plus Hautes Autorités de l’Etat faisant du civisme fiscal un élément de citoyenneté de premier plan.

Les actions subséquentes engagées en 2025 par la Direction générale, avec l’appui du Ministère des Finances et du Budget, ont permis la réorganisation fonctionnelle de l’Administration fiscale articulée autour d’un dispositif de suivi, de rappel, de facilitation des paiements mobiles et de lutte contre la fraude et l’incivisme fiscal avec l’implication du personnel à tous les niveaux d’exécution.

Ce sont ces facteurs, combinés à l’adhésion citoyenne à l’effort national de mobilisation des ressources intérieures, aussi bien du côté des entreprises que de celui des ménages, qui ont rendu possible la réalisation des performances telles que celles relevées en matière d’impôt sur les sociétés/impôts sur les revenus (+8%), de TVA intérieure (+20%) ou de revenus des domaines (+68,1%).

Ces résultats permettent ainsi au Sénégal de consolider son statut de Leader dans la mobilisation des recettes intérieures au sein de la CEDEAO.

La poursuite de la mise en œuvre du Plan de Redressement Economique et Social (PRES), la réforme du Code général des Impôts et la finalisation des chantiers en matière d’élargissement de l’assiette, de digitalisation intégrale des procédures fiscales, domaniales et cadastrales devraient contribuer positivement au maintien de cette dynamique en 2026, au même titre que l’assainissement du processus de sécurisation des droits fonciers des citoyens qui a permis la délivrance de 8.000 actes de morcellement et 12.024 certificats d’identification cadastrale.

La DGID, toujours plus proche, pour mieux vous servir !