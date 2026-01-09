Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, le DG du Port autonome de Dakar waly Diouf Bodiang s’interroge sur ce qu’il considère comme une mise en cause sélective de sa personne. « Quel est le critérium à partir duquel je devrais être le seul DG dont la publication de la déclaration de patrimoine est réclamée par cet écervelé de Bougane ? », écrit-il, dénonçant ce qu’il estime être un acharnement personnel.

Dans son message, Wally Diouf Bodian attribue cette demande à une animosité personnelle, qu’il relie aux critiques récurrentes qu’il dit formuler à l’encontre de Bougane Guèye Dani. Il affirme par ailleurs qu’aucune publication de sa déclaration de patrimoine n’est envisagée, soutenant que son contradicteur ne dispose, selon lui « n’a aucun moyen politique d’y accéder ».

Le directeur général du Port autonome de Dakar invoque également le respect des règles de fonctionnement de l’État, estimant que la question des déclarations de patrimoine relève d’un cadre légal précis et ne saurait être dictée par des interpellations publiques ou des polémiques politiques.