« Nous devons assumer entièrement la responsabilité de la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba »(Waly Diouf Bodiang)

Dans un message publié sur sa page Facebook, Waly Diouf Bodiang, membre de Pastef et Directeur général du Port autonome de Dakar, s’est exprimé sur la situation universitaire marquée par le décès de l’étudiant Abdoulaye BA.

Dans sa déclaration, il écrit :

« En tant que régime, nous devons assumer entièrement la responsabilité de la mort de l’étudiant Abdoulaye BA.

Cette responsabilité est consubstantielle à l’exercice du pouvoir qui fait peser sur nous la charge de sécuriser tous les sénégalais, a fortiori dans le cadre de l’intervention des forces de police.

Elle ne préjudicie pas à l’impératif de tirer au clair cet événement condamnable et d’appliquer la justice dans toute sa rigueur.

Au-delà, il faut conformément à nos engagements de rupture veiller à ce que cela ne puisse plus survenir dans l’espace universitaire, temple du savoir et de la liberté.

Je m’incline devant la mémoire du disparu et présente mes condoléances à sa famille et à tout le Sénégal. »