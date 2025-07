Développement personnel : L’impact du “bien faire” pour fixer des objectifs clairs et réalisables

Lorsque tu reproches à un homme sa déloyauté ou son ingratitude , il faut d’abord penser à soi-même. Et savoir que c’est de ta propre faute d’avoir cru que cet homme garderait sa foi et se souviendrait d’un service rendu. Qu’exiges tu de plus si tu as fait du bien à quelqu’un ? Ne te suffit il pas d’avoir agi selon ta propre nature, mais cherches tu à en être payé? C’est comme si l’oeil exigeait une récompense pour voir, et les pieds pour marcher. L’ homme qui accomplit une action de bienfaisance ou qui aide son prochain agit selon sa propre grandeur d’âme.

Lorsque tu es offensé par l’audace et l’insolence d’un homme, demande toi aussitôt ” Se peut -il donc qu’il y ait des hommes sans défaut dans ce monde?Ne réclame pas l’impossible. Sois prêt à te poser cette même qiestion devant un fourbe ou un scélérat.Tu comprendras qu’un monde sans ce type de personnes n’existe pas; tu deviendras alors indulgent vis à vis de toi même et d’ eux mêmes. Aussi est-il important de savoir que l’homme peut remédier à ces vices par : une bonté contre l’ingratitude, et une acceptation et une compassion pour pardonner et faire preuve de grandeur.