Deux nouveaux Français condamnés à mort en Irak

Deux jihadistes français ont été condamnés à la peine capitale, mardi 28 mai à Bagdad. Déjà dimanche et lundi quatre autres ressortissants français avaient été condamnés à la peine capitale. La liste pourrait encore s’allonger, car la France estime que ses ressortissants adultes doivent être jugés en Irak, un pays dont le système judiciaire et carcéral est régulièrement critiqué.

Brahim Nejara, 33 ans, accusé par le renseignement français d’avoir facilité l’envoi de jihadistes vers la Syrie, et Karam El Harchaoui, qui aura 33 ans jeudi, avaient été transférés fin janvier de Syrie, où ils étaient détenus par une alliance arabo-kurde antijihadistes, vers l’Irak pour y être jugés, rapporte l’Agence France-presse. Ces nouveaux verdicts interviennent après les condamnations à mort dimanche et lundi de Kévin Gonot, Léonard Lopez, Salim Machou et Mustapha Merzoughi.

Tous ont 30 jours pour faire appel.

Six autres Français transférés de Syrie vers l’Irak seront jugés dans les prochains jours à Bagdad pour appartenance à l’EI. La liste des Français condamnés par appartenance à l’organisation jihadiste pourrait donc s’allonger.

Inquiétude au Quai d’Orsay

Des milliers d’Irakiens et plus de 500 combattants étrangers de l’EI ont déjà été condamnés par la justice irakienne, certains d’entre eux à la peine capitale, dans un pays où plus de 50 exécutions ont été recensées l’année dernière. Mais, précise encore l’AFP, la justice irakienne, qui a déjà condamné plus de 500 étrangers de l’EI -hommes et femmes-, n’a encore fait procéder à l’exécution d’aucun condamné.

Dans un communiqué hier lundi, le ministère français des Affaires étrangères assure que des démarches sont en cours pour rappeler aux autorités de Bagdad que la France est opposée à la peine de mort.