Deux individus interpellés pour vol à l’arraché à Gawane (Kaolack)

Les éléments du Commissariat d’arrondissement de Ndorong/Kaolack ont mis hors d’état de nuire deux présumés voleurs dans la journée du 17 août 2025. Les suspects, interceptés à Médina Baye après une course-poursuite, sont accusés d’association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage de moyen de transport.

Selon les informations recueillies, les faits se sont déroulés dans le secteur de Gawane, où une patrouille de police a remarqué deux hommes à bord d’une moto Jakarta suivant un motard tenant un téléphone portable. Profitant d’un ralentissement au niveau d’un dos d’âne près de la station service de Gawane , l’un des suspects a violemment arraché l’appareil des mains de la victime avant que son complice ne prenne la fuite à grande vitesse.

Alertés, les forces de l’ordre ont immédiatement engagé une poursuite à travers les artères de la ville. La traque s’est soldée par l’interpellation des deux individus à l’arrêt moto « Baba Lamine NIASS » à Médina Baye.

Les deux mis en cause ont été placés en garde a vue au commissariat de Ndorong, où ils seront interrogés dans le cadre de l’enquête. Les autorités rappellent que ce type de délit, souvent commis en groupe et avec des moyens motorisés, fait l’objet d’une vigilance accrue dans la région.

Cette arrestation témoigne de l’efficacité des missions de sécurisation renforcées dans la commune de Kaolack, où les forces de l’ordre multiplient les patrouilles pour lutter contre l’insécurité grandissante liée aux vols à main armée et à l’arraché.