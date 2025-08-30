« Ces détourneurs de caisses, Dieu nous jugera » : la première réaction de Barthélémy Dias après l’élection d’Abass Fall

Barthélémy Dias a brisé le silence. Ce vendredi, l’ancien maire de Dakar s’est exprimé pour la première fois depuis la nomination d’Abass Fall à la tête de la mairie de la capitale. Dans un ton tranchant, il a fustigé ses détracteurs : « Ces détourneurs de caisses et faiseurs de coups bas, Dieu nous jugera », a-t-il lancé en wolof, en marge du lancement des cartes de membre de son mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk.

Au-delà de cette pique, Dias a dévoilé les ambitions organisationnelles de son mouvement. « Ce lancement prépare la tenue d’un congrès ordinaire en 2026, pour structurer le mouvement dans les communes, départements, régions ainsi que dans les organisations affiliées et intégrées, tant au niveau national que dans la diaspora », a-t-il expliqué.

Le leader de Sénégal Bi Ñu Bokk inscrit cette initiative dans la perspective des prochaines batailles électorales. « Cela nous permettra d’être prêts pour les législatives et toute autre élection. Notre seul objectif, c’est 2029, pour apporter des solutions aux difficultés des Sénégalais et travailler pour le pays », a-t-il assuré.

Avec ce discours offensif, Barthélémy Dias entend relancer sa dynamique politique, dans un contexte où la gestion de Dakar continue de susciter de vives tensions.