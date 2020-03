Le scénario tant craint par les services sanitaires du Sénégal est en train de se dérouler. Après avoir reconnu 19 cas au cours de la semaine, le ministère de la Santé a annoncé 3 nouvelles personnes infectées au Sénégal. Au total, on en est à 22 cas. Et une nouveauté dans cette pandémie, l’un des patients est tout juste âgé de 2 ans.

« L’enfant âgé de 2 ans est le fils de notre compatriote revenu d’Italie et à l’origine de plusieurs contagions à Touba. » A annoncé le Dr, Aloyse Diouf. Aussi, le directeur de cabinet du ministre Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé que le second patient est de nationalité espagnole âgé de 51 ans, arrivé au Sénégal le 10 mars, et résidant à Mermoz, à Dakar.

Comme lui, c’est une ressortissante française de 68 ans, arrivée au Sénégal le 12 mars dernier, qui inquiète les services sanitaires du Sénégal. Tous ces patients sont actuellement internés au centre des maladies infectieuses et tropicales de Fann, à Dakar. Enfin, le porte parole du ministre de la santé a fait savoir que « les autres malades signalés à Touba sont actuellement pris en charge.