Dernière minute : P. Diddy reconnu non coupable de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs

Le jury fédéral de Manhattan a rendu son verdict mercredi matin. Les charges les plus lourdes, notamment celles de trafic sexuel et de participation à une association de malfaiteurs – des crimes passibles de la réclusion à perpétuité – ont été écartées. Il s’agit d’un soulagement majeur pour la défense, qui avait dénoncé à plusieurs reprises des “procédures viciées” et un “lynchage médiatique” visant à abattre une icône de l’industrie musicale afro-américaine. « Nous sommes heureux que la vérité ait triomphé sur certains points », a réagi Me Jordan Kramer, l’un des avocats de la star. « Mais nous sommes évidemment déçus du reste du verdict et allons étudier toutes les voies de recours ».

Car malgré l’abandon des chefs d’accusation les plus sévères, le rappeur de 55 ans a été déclaré coupable de deux infractions fédérales liées à la loi Mann – une législation datant de 1910 qui interdit le transport de personnes à des fins de prostitution entre différents États américains.

Ces deux infractions, bien que moins graves que le trafic sexuel, restent punies par la loi américaine. Chacune est passible de jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, ce qui signifie que Sean Combs pourrait être condamné à dix ans de détention au total, à moins que les peines ne soient purgées de manière concurrente.

Le juge fédéral Andrew Walters a annoncé qu’une audience de détermination de la peine sera fixée dans les prochaines semaines. En attendant, Combs restera incarcéré dans une prison fédérale, où il se trouve depuis son arrestation retentissante en septembre 2024 à son domicile de Los Angeles.

Lors de l’annonce du verdict, l’artiste est resté impassible. Il a simplement levé les mains en prière, puis a été escorté hors de la salle d’audience sans déclarations publiques. À sa sortie, certains partisans ont scandé “Free Diddy”, tandis que des manifestants anti-violences sexuelles se sont également fait entendre devant le tribunal.