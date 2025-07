Le politicien et chroniqueur vedette de la TFM connait, désormais, son sort immédiat. L’enthousiasme jubilatoire par lequel il avait été accueilli par ses partisans, le mercredi dernier, devant les bâtiments de la Cyber Sécurité a laissé place à l’anxietude de savoir qu’il rentrera pas chez lui de sitôt. Après moins de 48 heures passées en audition devant les enquêteurs, il a rejoint le parquet de Dakar où le Procureur a décidé de confier son sort à un magistrat instructeur.

Le chroniqueur Badara Gadiaga n’est plus libre de ses mouvements. Et, si les vœux du procureur de la République sont exaucées, il passera de nombreuses semaines loin du plateau de Jakarlo sur la TFM. Selon les premières informations obtenues par Kéwoulo, le maitre des poursuites a décidé de confier son dossier à un juge d’instruction pour approfondir les points d’interrogation découverts lors des auditions et que l’enquête préliminaire n’a su décoder. Le parquet a visé plusieurs chefs d’inculpation, notamment des “discours contraires aux bonnes mœurs”, “diffusion de fausses nouvelles”, “l’Offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République” et la “Violation des articles 80 alinéa 2, 254, 255 et 257 du Code pénal.”

Alors que Badara Gadiaga était interrogé sur ses propos insultants à l’endroit du Premier ministre, Ousmane Sonko, les enquêteurs sont tombés sur des transferts d’argents réceptionnés par l’ancien employé du CICES de Dakar, un emploi aujourd’hui au cœur d’une information judiciaire, suite à la plainte de Justin Correa, le Directeur général du Centre International du commerce du Sénégal, qui a utilisé une information de la Cour des comptes accusant Gadiaga d’avoir utilisé un faux BFEM pour occuper le poste de chef de régie.

Arrêté le mercredi dernier à la suite de son audition, Badara Gadiaga a aussi été interrogé sur la provenance d’importantes sommes d’importants qu’il a reçues par divers canaux. Et, selon des informations obtenues de sources judiciaires, il a fait savoir qu’il serait administrateur de sociétés. “Mais, il a refusé de donner les noms de ses entreprises.” Ont confié les sources judiciaires contactées par Kéwoulo. Entendu pendant de longues heures par les policiers, il est arrivé à la Cave du tribunal où il a été envoyé devant le doyen des juges d’instruction. Mais, le procédé jugé «trop expéditif du tribunal» a poussé les avocats de Badara Gadiaga a refusé de l’assister, lors de l’audience préliminaire que le juge voulait organiser. Face à la gravité des faits visés, Mes Baba Diop, Moustapha Dieng, Alioune Badara Fall, Souleymane Soumaré, Aboubacry Barro, Abou Alassane Diallo et Malick Fall ont tous quitté le cabinet du juge.

Et, dans ce cas de figure, le code de procédure pénale dit que «le prévenu ne peut être entendu ni inculpé par le juge sous peine de voir annuler toute la procédure. » Ne pouvant pas se permettre une telle bourde, le doyen des juges a préféré reporter le face à face au lundi prochain. En attendant cet exercice périlleux, Badara Gadiaga a été conduit dans un commissariat de police où il restera jusqu’au lundi avant de revenir devant le juge. A l’issue de l’audience du lundi prochain, à coup sûr, il sera placé sous mandat de dépôt.