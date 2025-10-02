Dépenses des Ménages Sénégalais en 2023 : Dakar Loin Devant la Moyenne Nationale

Les ménages sénégalais ont consacré en moyenne 682 639 FCFA par habitant à la consommation finale en 2023, révèle la récente Note sur les comptes régionaux publiée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Ce montant global cache cependant de notables différences régionales, soulignant une concentration significative du pouvoir d’achat dans la capitale.

​La région de Dakar enregistre en effet des dépenses par tête s’élevant à 1 139 354 FCFA, un chiffre qui dépasse largement la moyenne nationale. Plusieurs autres régions se maintiennent à un niveau plus proche de cette moyenne, notamment Thiès (648 070 FCFA), Ziguinchor (643 792 FCFA) et Saint-Louis (624 369 FCFA). À l’opposé du spectre, les régions de Tambacounda (419 825 FCFA) et Louga (606 289 FCFA) affichent les plus faibles montants de dépenses par habitant.

​En termes de volume absolu, la domination de Dakar est encore plus marquée. La capitale concentre à elle seule 36,9 % des dépenses de consommation finale des ménages au niveau national, ce qui représente un total de 4 562,5 milliards de FCFA. Elle est suivie de loin par Thiès (12,9 %), Diourbel (9,0 %), Saint-Louis (6,1 %), Louga (5,5 %) et Kaolack (5,3 %). Les huit autres régions se partagent le reste des dépenses, représentant chacune entre 0,9 % et 4,0 % du total national.

​Ces statistiques de l’ANSD viennent réaffirmer l’importance économique et démographique écrasante de Dakar. Elles mettent également en lumière les disparités persistantes qui existent entre les régions en matière d’habitudes de consommation et de capacités financières des ménages.