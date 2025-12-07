Départ du Président pour Abidjan : Diomaye et Sonko côte à côte, la thèse du conflit politique s’effrite

Le Chef de l’État a quitté Dakar ce dimanche matin à destination d’Abidjan, en République de Côte d’Ivoire, où il assistera, lundi 8 décembre 2025, à la cérémonie d’investiture du Président ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara.

Selon la Présidence, le Chef de l’État a effectué le déplacement accompagné de son Premier ministre, Ousmane Sonko, alors que des rumeurs persistantes faisaient état de tensions politiques entre les deux dirigeants.

Les images diffusées ce matin par la Présidence montrent toutefois une entente manifeste entre les deux hommes, démentant les spéculations sur une rupture entre ceux que beaucoup surnomment les « jumeaux » de Pastef, arrivés au pouvoir en mars 2024.

Au moment du départ, le Président de la République a été salué à l’aéroport par le Premier ministre, ainsi que par plusieurs hautes autorités civiles et militaires.